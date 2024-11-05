جائزة جديدة للمصري عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز اللاعب المصري عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب في صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وهنأ نادي آينتراخت فرانكفورت مرموش بهذه الجائزة، عبر تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقًا).

في الشهر الفائت، لعب مرموش 6 مباريات بمختلف المسابقات، ساهم خلالها في إحراز 7 أهداف، إذ سجّل 5 وصنع اثنين.

وساعدت مساهمات عمر مرموش بفوز نادي آينتراخت فرانكفورت في 3 مباريات والتعادل في مباراتين.

ونجح اللاعب (25 عامًا)، في الظفر بهذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي، إذ نالها في سبتمبر/ أيلول الماضي.