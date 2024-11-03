دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل عمر مرموش هدفًا وصنع آخر، ساهم من خلالهما في فوز نادي آينتراخت فرانكفورت على منافسه بوخوم بنتيجة 2/7، على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكان مرموش قد سجل الهدف الثاني لناديه عند الدقيقة 18 من زمن المباراة، عبر ركلة ثابتة، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لزميله كان أوزون الذي وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 66.

ويعتبر عمر مرموش أول لاعب في نادي آينتراخت فرانكفورت ينجح في تسجيل 10 أهداف في أول 9 مباريات من مسابقة بوندسليغا على مر تاريخها.

ويقع اللاعب المصري، البالغ من العمر 25 عامًا، في المركز الثاني على سلم ترتيب هدّافي المسابقة هذا الموسم 2025/2024، برصيد 10 أهداف وبفارق هدف واحد عن مهاجم نادي بايرن ميونخ، هاري كين.