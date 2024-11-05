وفاة لاعب وإصابة 4 بسبب صاعقة رعدية بملعب كرة قدم في بيرو

(CNN) -- تُوفي لاعب وأصيب 4 آخرون خلال بطولة للهواة، الأحد الماضي، بعد أن ضربت صاعقة رعدية ملعب كوتو كوتو في تشيلكا بمقاطعة هوانكايو في بيرو.

وفارق اللاعب الحياة عند نقله إلى المستشفى، في حين ذكرت وكالة أنباء "Andina" الرسمية في بيرو أن اثنين من المصابين خرجا من المستشفى، الاثنين، بينما يخضع الاثنان الآخران للمراقبة بعد أن أظهرت حالتهما الصحية "تقدما إيجابياً".

وتمّ بث المباراة من قبل محطة محلية، "Onda Deportiva Huancavelica"، والتقطت عدسة الكاميرا لحظة ضرب الصاعقة الرعدية للملعب، مما أدى إلى سقوط عدد من اللاعبين في آنٍ واحد على أرض الملعب.

وذكرت المحطة أن الحكم كان قرر إيقاف المباراة بشكل مؤقت بسبب العاصفة، وعند خروج اللاعبين من المستطيل الأخضر ضربت الصاعقة الرعدية الملعب.

وحتى الاثنين، لم تعلق الحكومة الإقليمية لمحافظة جونين في بيرو على الحادث، فيما تحاول شبكة CNN الحصول على مزيد من المعلومات.