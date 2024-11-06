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محكمة تقضي بدفع مانشستر سيتي أجور ميندي.. واللاعب يعلّق

رياضة
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محكمة تقضي بدفع مانشستر سيتي أجور ميندي.. واللاعب يعلّق
Credit: Michael Regan/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب الفرنسي بينجامين ميندي عبر حسابه على منصة إنستغرام، الأربعاء، أن محكمة بريطانية قد قضت بحصوله على غالبية أجوره غير المدفوعة من قِبل ناديه السابق، مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضح ميندي أن المحكمة وجدت أن نادي مانشستر سيتي قد توقف عن الدفع للاعب لقرابة عام ونصف، بعد اتهامه بـ "الاغتصاب والاعتداء الجنسي"، قبل أن تتم تبرئته من هذه التهم في يوليو/ تموز 2023.

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ولم يكشف بينجامين ميندي عن قيمة الأجور غير المدفوعة، فيما ذكرت تقارير صحفية أنها تبلغ 11.5 مليون جنيه إسترليني (قرابة 14.8 مليون دولار).

قال اللاعب الفرنسي في بيان: "أيدت محكمة العمل اليوم (الأربعاء) الجزء الرئيسي من قضيتي ضدّ نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وهي الأجور غير المدفوعة، إذ وجدت أن النادي قام بشكل غير قانوني بخصم أجري لفترة إجمالية بلغت 16 شهراً و23 يوماً".

وأضاف: "بعد أن اضطررت إلى الانتظار لمدة 3 سنوات للحصول على أجري، يسعدني القرار وآمل بصدق أن يقوم النادي الآن بالشيء المشرف ويدفع المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي وعدني بها بموجب العقد، دون مزيد من التأخير، حتى أتمكن أخيراً من ترك هذا الجزء الصعب من حياتي خلفي"، قبل أن يعرب عن شكره لعائلته ووكيله وفريقه القانوني ولكلّ من دعمه.

يلعب ميندي (30 عاماً) في صفوف نادي لوريان الفرنسي في الوقت الحالي، فيما مثّل نادي مانشستر سيتي لسنوات وحقق معه ألقاب عدة، منها: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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