دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ميلان الإيطالي على منافسه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة احتضنها ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاءت أهداف الفريق الضيف، ميلان، عن طريق مالك ثياو، و ألفارو موراتا، وتياني ريندرز، فيما سجّل فينيسيوس جونيور هدف فريق "الميرنغي" الوحيد.

وفي الجولة ذاتها، تغلّب نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "جوزيه ألفالادي".

وأحرز أهداف نادي سبورتينغ لشبونة كلّ من فيكتور غيوكيرس (ثلاثية)، وماكسيميليانو أروخو، فيما سجّل فيل فودين هدف فريق "السيتيسينز" الوحيد.

وتفوّق نادي ليفربول الإنجليزي على نظيره باير ليفركوزن الألماني برباعية، وبذات النتيجة، فاز نادي آيندهوفن الهولندي على نادي جيرونا الإسباني، كما فاز نادي دينامو زغرب الكرواتي على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بأربعة أهداف لواحد.

وانتصر نادي موناكو الفرنسي على نادي بولونيا الإيطالي بهدف نظيف، وبذات النتيجة، تغلب نادي بوروسيا دورتموند الألماني على نادي شتورم غراتس النمساوي، في حين فاز نادي سلتيك الاسكتلندي على ضيفه لايبزيغ الألماني بنتيجة 1/3.

بينما خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مواجهة نادي ليل الفرنسي مع نادي يوفنتوس الإيطالي.