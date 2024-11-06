بتدوينة عبر منصة "إكس".. رونالدو يعلّق على فوز النصر أمام العين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، على فوز نادي النصر السعودي أمام نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان رونالدو قد سجّل هدفاً عبر تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ليساعد في فوز رفاقه على ضيفهم العين بنتيجة 1/5، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأول بارك في الرياض، الثلاثاء.

وعقب صافرة النهاية، نشر اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة من المباراة وعلّق قائلاً: "فوز كبير".

فيما نشر حساب فريق "العالمي" على منصة "إكس"، صوراً من احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه، وعلّق بالقول: "ليالي الأبطال تعني رونالدو".