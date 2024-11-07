دوري أبطال أوروبا: برشلونة يفوز خارج الديار.. وإنتر يهزم أرسنال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي برشلونة الإسباني على مضيفه النجم الأحمر الصربي بخمسة أهداف لاثنين، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

جاءت أهداف الفريق الكتالوني عن طريق روبرت ليفاندوفسكي (ثنائية) ورافينيا وإينيغو مارتينيز وفيرمين لوبيز، فيما سجّل هدفي نادي النجم الأحمر كل من سيلاس كاتومبا مفومبا وميلسون.

في الجولة ذاتها، تغلب نادي إنتر ميلان الإيطالي على نادي أرسنال الإنجليزي بهدف هاكان تشالهان أوغلو، في مباراة احتضنها ملعب "سان سيرو".

وتفوّق نادي كلوب بروج البلجيكي على نادي أستون فيلا الإنجليزي بهدف نظيف، ونادي ستاد بريست الفرنسي على نادي سبارتا براغ التشيكي بهدفين لواحد، وبذات النتيجة، نادي شاختار دونيتسك الأوكراني على ضيفه يونغ بويز السويسري، ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتصر نادي ريد بل زالتسبورغ النمساوي على نادي فاينورد الهولندي بنتيجة 1/3، ونادي أتالانتا الإيطالي على نادي شتوتغارت الألماني بثنائية، ونادي بايرن ميونخ الألماني على منافسه بنفيكا البرتغالي بهدف وحيد.