السعودية في مجموعة العراق.. نتائج قرعة خليجي 26 ومواعيد المباريات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستضيف الكويت بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ26، في الفترة ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 3 يناير/ كانون الثاني 2025.

وأسفرت قرعة البطولة التي أقيمت في فندق "والدورف أستوريا الكويت"، السبت، عن وقوع 8 منتخبات في مجموعتين، على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: الكويت، قطر، الإمارات، عُمان.

المجموعة الثانية: العراق، السعودية، البحرين، اليمن.

وتتأهل المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني في دور المجموعات إلى الدور نصف النهائي.

ويعتبر منتخب الكويت الأكثر فوزًا بلقب البطولة بواقع 10 مرات، ثمّ منتخب العراق بـ4 مرات ومنتخبي السعودية وقطر بـ 3 مرات.