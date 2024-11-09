دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) فيديو يظهر ما فعله مشعل الصبياني، لاعب الاتفاق، بعد تسببه بإصابة لاعب الهلال، سالم الدوسري، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب "المملكة أرينا"، الجمعة.

فعند الدقيقة 74، تدخل الصبياني بقوة على الدوسري، ليسقط الأخير مصابا على الأرض، وحينها سارع لاعب الاتفاق على الاعتذار من منافسه.

وعند تدخل الجهاز الطبي لمعالجة سالم وقبل أن يتم إخراجه من المستطيل الأخضر عبر عربة نقالة، توجه مشعل الصبياني نحو الدوسري مجددا للاطمئنان عليه.

وكان حكم المباراة، السويسري أورس شنايدر، أشهر البطاقة الصفراء بوجه الصبياني، بعد عرقلته لسالم الدوسري.

وفاز نادي الهلال على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف لواحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري "روشن" السعودي.