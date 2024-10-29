دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب اللاعب القطري أكرم عفيف عن دعمه لنظيره السعودي سالم الدوسري، بعد أن تعرض الأخير لحملة من الانتقادات خلال مشاركته مع منتخب بلاده في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتلقى الدوسري انتقادات بعد أن أهدر ركلة جزاء خلال تعادل المنتخب السعودي مع منافسه البحريني سلبيًا، كما سبق وأن أهدر ركلة أخرى أمام منتخب إندونيسيا.

عقب تعرضه للانتقادات، نجح سالم الدوسري في زيارة شباك المنافسين خلال ظهوره مع نادي الهلال، إذ سجّل ثلاثية أمام نادي العين الإماراتي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووجّه عفيف (27 عامًا) رسالة إلى الدوسري، تمنى من خلالها التوفيق للاعب السعودي البالغ من العمر 33 عامًا.

قال أكرم عفيف، في مؤتمر صحفي عقب إعلان فوزه بجائزة أفضل لاعب للرجال في قارة آسيا عن عام 2023: "سالم غني عن التعريف، لا يحتاج نتكلم عنه ونشيد به، حقق جائزة الأفضل في النسخة الماضية 2022، يحق للجمهور أن ينتقد سالم، لكن يجب عدم نسيان أنه أسعد المشجعين في كأس العالم وفي كأس آسيا ومع نادي الهلال، يجب عدم تجاهل ذلك من أي مشجع حتى ولو كان مشجعاً لغير نادي الهلال، بالنهاية هو يمثل المنتخب والدولة".

وأضاف: "إذا فشل سالم بتسجيل ركلة جزاء أو أضاع فرصًا يجب أن تشجعه على أن يهز الشباك في فرص أخرى، الذين وقفوا بجانبه ساعدوه في تسجيل هاتريك أمام العين، سالم أخ لي، قد لا يكون بيننا علاقة شخصية قوية، لكن أتمنى له التوفيق".

وتابع عفيف: "أتمنى الوقوف مع سالم، وفي حال دعمه ومساندته سينجح بكل تأكيد، هو دائمًا يحاول يساعد المنتخب ويسعد الجماهير".