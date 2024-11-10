دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر، قاد من خلالهما فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على أستون فيلا بنتيجة 0/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "آنفيلد"، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان صلاح قد قدم تمريرة حاسمة إلى زميله داروين نونيز، الذي وضع الكرة في شباك المنافس عند الدقيقة 20.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لـ "الريدز" في الدقيقة 84، إذ استخلص الكرة من لاعب المنافس ثم توجه نحو منطقة الجزاء وسدد الكرة من فوق الحارس إيميليانو مارتينيز لتسكن الشباك.



ووصل النجم المصري، البالغ من العمر 32 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 14 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.