دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النجم المصري محمد صلاح إن نادي ليفربول يمتلك فرصة جيدة للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025/2024.

كان صلاح، البالغ من العمر 32 عاما، فاز بجائزة أفضل لاعب في فريق "الريدز" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسلم جائزته في مركز التدريبات، الجمعة.

على أعقاب تسلمه الجائزة، قال محمد صلاح إنه"شعور رائع عندما يتألق الفريق ويفوز، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، لا أعتقد أنني سأكون سعيدا إذا كنت ألعب جيدا والفريق لا ينتصر، نأمل أن نستمر على هذا المنوال ونفوز في المباريات".

وأضاف: "أقول دائما إن ناديا مثل ليفربول وجماهيره يستحقون القتال دائما من أجل اللقب، لدينا فرصة جيدة للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع: "أعتقد أن نادياً مثل ليفربول، والمدينة، والجماهير، واللاعبين الذين لدينا، والمدرب، يحتاجون فقط إلى مواصلة القتال، ونأمل أن نفوز بشيء جيد وكبير في النهاية".

وبَاتَ النجم المصري في المركز الثامن على سلم ترتيب هدّافي البريميرليغ تاريخيا برصيد 164 هدفا، متجاوزا اللاعب السابق روبي فاولر الذي بحوزته 163 هدفا.

قال صلاح عن هذا الرقم القياسي: "إن هذا يعني الكثير بالنسبة لي، إنه إنجاز أعمل بجد من أجله حقا، وخاصة عندما تلعب كجناح فإن الأمر يكون أصعب، إذا نظرت إلى الأسماء الأخرى، ستجد أنهم جميعا مهاجمون، كجناح، من الصعب جدا القيام بكلا المهمتين دفاعيا وهجوميا".

وأتم محمد صلاح: "أنا فخور جدا بالأرقام التي أحصل عليها، وآمل أن أستمر في التحرك نحو الأعلى قليلا".