دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل عمر مرموش هدفًا وصنع آخر، ساهم من خلالهما في فوز فريقه آينتراخت فرانكفورت على شتوتغارت بنتيجة 2/3، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الألماني (بوندسيلغا).

وكان مرموش قد قدم تمريرة حاسمة إلى زميله هوغو إيكيتيكي، ليحرز الأخير الهدف الأول عند الدقيقة 45.

ووقع اللاعب المصري، البالغ من العمر 25 عامًا، على الهدف الثالث من ركلة ثابتة، في الدقيقة 62.

وبَاتَ عمر مرموش برصيده 14 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.

وأصبح مرموش ثاني لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى ينجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 10 آخرين على الأقل في الموسم الجاري، بعد مواطنه محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.