دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل فيكتور أوسيمين هدفين، ساهم من خلالهما في فوز فريقه غلطة سراي على سامسون سبور بنتيجة 2/3، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري التركي.

وكان المهاجم النيجيري ( 25 عاماً) قد سجّل الهدف الأول عند الدقيقة الثالثة من زمن المباراة من كرة رأسية.

وعند احتفاله بهدفه، حرص أوسيمين على دعم زميله في الفريق، ماورو إيكاردي، الذي كان جالساً على المدرجات، إذ يغيب عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة خطيرة في وقت سابق.

ورفع فيكتور أوسيمين قميص إيكاردي، قبل أن يقوم الأخير بالتصفيق له.

ووصل أوسيمين للمساهمة التهديفية رقم 12 في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ سجّل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.