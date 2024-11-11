موقف "محرج" لمشجعة خلال مباراة برشلونة وريال سوسيداد.. ماذا حدث معها؟

الأحد ،

نشر الأحد ، 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرضت مشجعة لموقف حرج خلال مباراة بين برشلونة وريال سوسيداد، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

كان ريال سوسيداد قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 33 من زمن المباراة، عبر لاعبه شيرالدو بيكر من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وأظهرت لقطات مصورة وجود مشجعة ترتدي وشاح برشلوتة بمفردها وسط احتفال جماهير ريال سوسيداد في المدرجات، بعد إحراز فريقهم للهدف.

وظهرت علامات الحزن على وجهها، دون أن يتسبب أحد بإزعاجها أو يوجّه لها الإساءة.

وتأتي مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الجولة الثالثة عشرة من مسابقة "لا ليغا" هذا الموسم 2025/2024.