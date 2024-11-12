دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رودري، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يركز في الوقت الحالي على التعافي والعودة إلى الملاعب، إذ خضع لعمل جراحي بعد تعرضه لإصابة خطيرة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

في حوار مع المحطة الإذاعية "COPE" في إسبانيا، سُئل متوسط الميدان الإسباني عن مستقبله مع فريق "السيتيسينز".

وأجاب رودري، قائلاً: "أريد التعافي وسنرى ما سيحدث، أحب أن أعيش في الحاضر، أنا سعيد للغاية هناك (في مانشستر سيتي)، لقد كان بمثابة بيتي منذ وصولي إلى إنجلترا"، موضّحًا: الا معنى لإغلاق أي باب (سواء تجديد العقد أو الانتقال لنادٍ آخر)، لكنني أشعر براحة كبيرة في مانشستر"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

كان رودري قد فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة للرجال هذا العام، متفوقًا على منافسه فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، الذي قاطع حفل توزيع الجوائز في باريس برفقة زملائه في الفريق.

قال رودري حول ذلك: "لماذا قد يؤلمني هذا؟.. لقد كانت تلك اللحظة مناسبة لي للاستمتاع مع عائلتي، آخر شيء قد أفكر فيه هو الأشخاص الذين لم يكونوا هناك ولم يرغبوا في المشاركة".

وأكد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا: "أحترم فينيسيوس وريال مدريد كثيرًا، وأي شخص يعرفني يعرف ذلك".