دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف النجم المصري محمد صلاح المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أرني سلوت، بـ"الرجل الواضح"، إذ يمنح التعليمات للاعبين بشكل مباشر.

في حوار مع قناة فريق "الريدز" على منصة يوتيوب، قال صلاح عن المدرب الهولندي: "إنه صادق وواضح حقًا، إما أسود أو أبيض، أعتقد أنني لم أكن أعلم أنني قابلتُ أشخاصًا هولنديين حتى قابلته، إنه صريح للغاية، وهذا ما يجعل الأمور سهلة".

وأضاف: "يمكنه أن يخبرك بالتعليمات بطريقة لطيفة، لا يحتاج إلى وضعها في كأس وتقديمها لك، بل يقولها مباشرة".

وقال صلاح إن طموحه هذا الموسم "الفوز بكل شيء"، موضّحًا: "أعمل بجد كلّ يوم، وأكره فكرة أننا الأضعف، لدينا مجموعة رائعة، في كل مركز سوف تجد لاعبين هم حقًا من بين الثلاثة الأوائل في العالم".

وتابع قائلاً: "إذًا، لماذا لا نفوز باللقب؟ هذه المدينة وهذا النادي يجب أن يكافحا دائمًا من أجل كل شيء".

وأكمل صلاح: "كل يوم أقضيه في مركز التدريب أستمتع به كثيرًا، لأنه إذا نظرت إلى الوراء، ونظرت إلى اللاعبين الذين رحلوا، لا أعرف ما إذا كانوا استمتعوا أم لا (في نادي ليفربول)".

وأتمّ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا: "لكنني أستمتع بكل ثانية من وقتي هنا، أريد فقط أن أنظر إلى مسيرتي المهنية وأقول: لقد استمتعت بكلّ شيء".