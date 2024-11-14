هاري كين يشن "هجوما حادا" على زملائه في منتخب إنجلترا.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شن المهاجم هاري كين هجوما حادا على زملائه في منتخب إنجلترا، بعد عدم انضمام 8 لاعبين للفريق في فترة التوقف الدولي الجارية، استعدادا لمواجهتين أمام اليونان وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

وكان 8 لاعبين انسحبوا من معسكر منتخب "الأسود الثلاثة"، وهم: فيل فودين وجاك غريليتش وألكسندر أرنولد وآرون رامسديل، وديكلان رايس وليفي كولويل وكول بالمر وبوكايو ساكا.

وقال كين حول انسحاب اللاعبين، لقناة "آي تي في" البريطانية: "من الواضح أن هذا الأسبوع كان مخزا، أعتقد أن هذه فترة صعبة من الموسم، وربما تم استغلال ذلك قليلا (من قبل اللاعبين)"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "لا أحب هذا الأمر حقا، إذا كنت صادقا تماما، أعتقد، كما قلت للتو، أن إنجلترا تأتي قبل أي شيء، وقبل أي موقف يتعلق بأي ناد".

وتابع: "أعتقد أن متعة اللعب مع منتخب إنجلترا كانت العامل الرئيسي الذي جلبه غاريث ساوثغيت (المدرب السابق للفريق)، أعتقد أنه أعاد ذلك، كان الجميع متحمساً للحضور إلى المعسكر، وكان الجميع يرغب في اللعب للمنتخب وهذا هو أهم شيء، أعتقد أن إنجلترا تأتي قبل أي شيء".

وأكمل هاري كين: "إنجلترا تأتي قبل النادي، إنجلترا هي أهم شيء تلعبه كلاعب كرة قدم محترف، وكان غاريث حريصا على ذلك، ولم يكن يخشى اتخاذ القرارات إذا بدأ بعض اللاعبين في الانحراف عن المسار الصحيح".