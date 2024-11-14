قبل لقاء العراق.. ولي عهد الأردن ينشر صورة مع "النشمية الصغيرة"

وسط بهجة كبيرة.. الملكة رانيا تنشر لحظة تقديم الأمير الحسين ابنته للعائلة الملكية بعد استقبالها

شاهد انطلاق الأمير الحسين والأميرة رجوة في "الموكب الأحمر" من قصر زهران إلى قصر الحسينية

لحظة تبادل الأمير الحسين الخواتم مع الأميرة رجوة في قصر زهران

(CNN) – شارك ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صورة مع ابنته الأميرة إيمان، قبل مباراة الأردن والعراق ضمن تصفيات كأس العالم 2026، الخميس.

ونشر ولي عهد الأردن صورته مع ابنته على صفحته على "إنستغرام"، وعلق عليها بالقول: "النشمية الصغيرة قبل المباراة".

وظهر ولي عهد الأردن والأميرة إيمان وهما يرتديان ملابس تحمل شعار قمصان المنتخب الأردني لكرة القدم.

وتعادل "النشامى" مع "أسود الرافدين" سلبيا في المباراة التي أُقيمت في مدينة البصرة، جنوبي العراق.

وبهذا التعادل تساوى المنتخبان بالنقطة بثمانية نقاط لكل منهما مع تفوق الأردن بفارق الأهداف ليحافظ على المركز الثاني في المجموعة الثانية.