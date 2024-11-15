(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة لمهاجم المنتخب الأردني، يزن النعيمات، وهو يردد النشيد الوطني العراقي قبيل مباراة المنتخبين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 الخميس.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر النعيمات وهو يردد مقطعا من النشيد الوطني العراقي أثناء عزفه في الملعب قبيل المباراة التي جاءت ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وظهر مهاجم المنتخب الأردني وهو يردد مقطع: "هل أراك؟ في علاك... تبلغ السماك.. موطني... موطني".

وأعاد النعيمات نشر المقطع عبر خاصية "ستوري" على صفحته على "إنستغرام" في حين تفاعل عدد واسع من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع اللقطة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليُحافظ المنتخب الأردني على المركز الثاني في المجموعة متفوقا على العراق بفارق الأهداف.