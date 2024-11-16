دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطة مصورة لإبراهيم دياز، لاعب منتخب المغرب، مع غويلور كانغا، لاعب منتخب الغابون، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب الأخير، الجمعة.

ففي الشوط الثاني وخلال تنافس الثنائي على الكرة، قام غويلور كانغا بشد وإيقاف إبراهيم دياز، قبل أن يظهرا الروح الرياضية، إذ تعانقا.

على أثر ذلك، احتسب حكم المباراة خطأ لصالح منتخب "أسود الأطلس"، وأشهر البطاقة الصفراء بوجه غويلور كانغا، إلا أن إبراهيم دياز أشار بيده للحكم، إذ لم يكن يرغب بإنذار لاعب المنافس.

وسجّل إبراهيم دياز هدفين، ساعد من خلالهما في فوز منتخب بلاده على مضيفه الغابون بنتيجة 1/5، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.