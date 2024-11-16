رونالدو يكشف موعد اعتزاله كرة القدم.. هل سيكون مدربًا بعد تعليق حذائه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أنه سيعتزل لعبة كرة القدم خلال عام أو عامين، مؤكدًا على أنه لن يتجه لمجال التدريب بعد تعليق حذائه.

وكان رونالدو قد سجّل هدفين ساعد من خلالهما، في فوز منتخب بلاده على منتخب بولندا بنتيجة 1/5، الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال كريستيانو رونالدو: "أريد فقط الاستمتاع، إذا كان لا بد من الاعتزال، فبعد عام أو عامين، لا أعلم، سأبلغ الأربعين قريبًا".

وأضاف البالغ من العمر 39 عامًا: "أريد حقًا الاستمتاع، طالما أشعر بالحافز، سأستمر، في اليوم الذي لا أشعر فيه بالحافز، سأعتزل".

وأتمّ رونالدو: "لا أرى نفسي مديرًا فنيًا لفريق ما، هذا ليس ضمن خططي، مستقبلي يكمن في مجالات أخرى خارج كرة القدم، على الرغم من أن الوقت سوف يكشف ما سيحدث".