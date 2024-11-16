بعد هزه شباك بولندا.. كم أصبح عدد أهداف رونالدو في مسيرته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل كريستيانو رونالدو هدفين وصنع واحدا، ساعد من خلالهم في فوز منتخب بلاده البرتغال على نظيره البولندي بنتيجة 1/5، على أرض ملعب الأول، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

وأحرز رونالدو هدفيه في الدقيقتين 72 و87 من علامة الجزاء ومن ضربة مقصية داخل الصندوق، فيما قدم تمريرة حاسمة إلى زميله بيدرو نيتو، الذي وضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 83.

بهذه الثنائية، وصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 910 مع منتخب بلاده ومع مختلف الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية، ليكون اللاعب الأكثر هزا للشباك على مر التاريخ.

وعزز النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاما، من صدارته لترتيب هدافي المباريات الدولية، برصيد 216 هدفا.