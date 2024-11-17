دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت مباراة بين منتخبي المجر وهولندا المقامة على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024، بسبب إصابة مفاجئة.

ففي الدقيقة 7 من زمن المباراة، تعرض أحد أعضاء الجهاز الفني في منتخب المجر، آدم سالاي، للإصابة خلال جلوسه على دكة البدلاء، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي على الفور لمعالجته، في حين قام بعض الأشخاص بالتغطية لمنع رؤية الإصابة التي بدت صعبة للغاية، مما أثار القلق في الملعب.

وتمّ إخراج آدم سالاي من المستطيل الأخضر، قبل أن يتم نقله بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات.

وتوقفت المباراة لقرابة 10 دقائق ثم تم استئنافها ونجح منتخب هولندا في إنهاء الشوط الأول متقدماً بالنتيجة بهدفين دون رد.