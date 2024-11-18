دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد 9 منتخبات عربية آسيوية لخوض منافسات الجولة السادسة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

نستعرض فيما يلي جدول المباريات، الّتي ستقام الثلاثاء المقبل، الموافق 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري:

إندونيسيا ضدّ السعودية، في الساعة الرابعة عصرًا (بتوقيت دبي) والثالثة عصرًا (بتوقيت مكة).

المنتخب الفلسطيني ضدّ كوريا الجنوبية، في الساعة السادسة مساءً (بتوقيت دبي) والخامسة مساءً (بتوقيت مكة).

الإمارات ضدّ قطر، في الساعة الثامنة مساءً (بتوقيت دبي) والسابعة مساءً (بتوقيت مكة).

عُمان ضدّ العراق، في الساعة الثامنة مساءً (بتوقيت دبي) والسابعة مساءً (بتوقيت مكة).

الكويت ضدّ الأردن، في الساعة 10:15 مساءً (بتوقيت دبي) و9:15 مساءً (بتوقيت مكة).

البحرين ضدّ أستراليا، في الساعة 10:15 مساءً (بتوقيت دبي) و9:15 مساءً (بتوقيت مكة).