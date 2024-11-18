دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف خلال المباريات الدولية على مر التاريخ، برصيد 135 هدفًا.

إليك كلّ ما تريد معرفته عن هذه الأهداف التي سجلها في 217 مباراة، وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا):

- أحرز 22 هدفًا في المباريات الودية و36 هدفًا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم و41 هدفًا في التصفيات الأوروبية، إضافة إلى 14 هدفاً في اليورو و8 أهداف في المونديال و12 هدفًا في دوري الأمم الأوروبية وهدفين في كأس القارات.

- سجّل 56 هدفًا في الشوط الأول و79 هدفًا في الشوط الثاني.

- جاء 32 هدفًا بالقدم اليسرى و75 هدفًا بالقدم اليمنى و28 هدفًا بالرأس، متوزعة على 11 هدفًا عبر ركلات حرة و21 هدفًا عبر ركلات الجزاء و103 هدفاً من اللعب المفتوح.

- هزّ شباك 48 منتخبًا، هم: لوكسمبورغ (11 هدفًا)، ليتوانيا والسويد (7 أهداف)، أندورا والمجر (6 أهداف)، أرمينيا ولاتفيا وسويسرا (5 أهداف)، البوسنة والهرسك وإستونيا وجزر فارو وهولندا وبولندا وجمهورية أيرلندا (4 أهداف)، بلجيكا والدنمارك وليختنشتاين وأيرلندا الشمالية وروسيا وإسبانيا (3 أهداف)، الكاميرون وكرواتيا وقبرص والتشيك وأذربيجان ومصر وفرنسا وغانا وأيسلندا وكازاخستان والسعودية (هدفان)، الأرجنتين والإكوادور وفنلندا وألمانيا واليونان والمغرب ونيوزيلندا وكوريا الشمالية وبنما وقطر واسكتلندا وسلوفاكيا وأوكرانيا وويلز وإيران وصربيا وإسرائيل (هدف وحيد).