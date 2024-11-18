(CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة وُصفت بـ"العفوية" للاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، أثناء حضوره ندوة ضمن معرض الشارقة للكتاب مساء الأحد.

وأثناء حديث صلاح في الندوة، صرخ أحد الحضور باسمه ليرد عليه اللاعب المصري قائلا: "يابني بس.. عايزين نتكلم كلمتين".

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" المقطع بشكل واسع مساء الأحد واصفين رد اللاعب المصري بـ"العفوي" و"الفكاهي".

وشارك صلاح في ندوة ضمن معرض الشارقة للكتاب تحدث خلالها عن مسيرته وعن زميله في المنتخب، عمر مرموش، وغير ذلك من الموضوعات.