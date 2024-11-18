دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بإمكانيات وقدرات مواطنه عمر مرموش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، رافضًا إجراء مقارنة بينهما.

على هامش تواجده في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الأحد، سُئل صلاح عن رأيه بما يقدمه مرموش هذا الموسم، وعمّا إذا كان قادرًا على تكرار تجربته في القارة الأوروبية.

وأجاب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، قائلاً: "هو لاعب جيد، هو من بين اللاعبين المصريين أو العرب في أوروبا الذين عملوا على أنفسهم حتى وصلوا لهذه المكانة، لديه إمكانيات جيدة، وبَاتَ مهمًا في صفوف ناديه ومع منتخب بلاده، يمر معهما بمرحلة مميزة".

وأضاف: "لكن هو بحاجة إلى أن يبتعد عن فكرة المقارنات، هذا سيسهل عليه حياته، يفترض على الناس تبطل تقارنه بي، بقولهم صلاح جديد وسوف يكرر ما فعلته أنا وأكثر، هكذا يصبح تحت ضغط كبير، يجب أن يبتعد خالص عن المقارنات، دعوه يعيش تجربته ويعمل حاجة خاصة به مختلفة عني، بدلاً عن مقارنته بي".

ويتقاسم محمد صلاح وعمر مرموش رقمًا قياسيًا في الموسم الجاري 2025/2024، إذ نجحا في تسجيل 10 أهداف وصناعة 10 آخرين على الأقل بمختلف المسابقات.