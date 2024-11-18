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إيقاف لاعب توتنهام بسبب تصريح "عنصري" مزعوم ضدّ زميله سون

رياضة
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إيقاف لاعب توتنهام بسبب تصريح "عنصري" مزعوم ضدّ زميله سون
Credit: Mike Hewitt/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، إيقاف لاعب نادي توتنهام هوتسبير، رودريغو بيتانكور، لمدة 7 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني (126 ألف دولار)، بسبب انتهاكه إحدى قواعد الاتحاد فيما يتعلق بمقابلة إعلامية.

في يونيو/ حزيران الماضي، أجرى متوسط الميدان الأوروغوياني، بيتانكور، مقابلة إعلامية مع أحد الصحفيين في بلاده، ونُشرت على منصة يوتيوب.

خلال المقابلة، طُلِب من رودريغو بيتانكور إظهار قمصان أحد لاعبي فريقه، وحينها قال اللاعب: "(قميص) سون؟..ربما يكون قميص ابن عم سون، لأنهم جميعهم متشابهون".

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: "زُعم أن رودريغو بيتانكور انتهك قاعدة من قواعد الاتحاد، إذ تصرف بطريقة غير لائقة، أو استخدم كلمات مسيئة، أو مهينة، أو أساء إلى سمعة اللعبة".

وأضاف: "زُعم أيضاً أن هذا يشكل انتهاكاً مشدداً، وهو ما تمّ تعريفه في قاعدة E3.2 من قواعد الاتحاد، إذ تضمن إشارة، سواء صريحة أو ضمنية، إلى الجنسية أو العرق أو الأصل العرقي".

وتابع: "نفى اللاعب هذه التهمة، لكن اللجنة التنظيمية المستقلة (التي أصدرت قرار العقوبة) وجدت أن قرارها ثابت، وفرضت عليه العقوبات بعد جلسة استماع".

وسبق وأن اعتذر بيتانكور من زميله الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بشكل خاص حول هذا التصريح، قبل أن تتم معاقبته.

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