دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) فرض عقوبات على منتخب هندوراس، بعد واقعة الاعتداء على مدرب منتخب المكسيك، خافيير أغيري، خلال مباراة الفريقين، السبت الماضي.

كان منتخب هندوراس قد تغلّب على ضيفه، منتخب المكسيك، بهدفين دون رد سجلهما اللاعب لويس بالما، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أمم الكونكاكاف.

وبعد صافرة النهاية وأثناء توجه أغيري نحو مدرب المنافس، رينالدو رويدا، لمصافحته، ألقت الجماهير مقذوفات على مدرب منتخب المكسيك.

وألحقت علبة مياه غازية معدنية الإصابة برأس خافيير أغيري وذرف الدماء، قبل أن يتدخل أحد أفراد الجهاز الطبي لمعالجته.

وأصدر اتحاد الكونكاكاف بيانًا، الثلاثاء، جاء فيه: "فرضت لجنة الانضباط التابعة للكونكاكاف عقوبات على الاتحاد الهندوراسي لكرة القدم، لفشله في تنفيذ تدابير أمنية كافية في الاستاد خلال مباراة مع المكسيك".

وأضاف: "قررت اللجنة التأديبية بأن منتخب هندوراس يجب أن يلعب مباراته المقبلة على أرضه دون حضور جماهيري وخلف أبواب مغلقة".

وتابع: "كما فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على الاتحاد الهندوراسي، وحذرته من أنه قد يتم اتخاذ عقوبات أشد في حال وقوع حوادث مماثلة خلال المباريات المستقبلية".

وكشف اتحاد الكونكاكاف أنه يحقق في سلوك أغيري خلال المباراة في "قضية تأديبية منفصلة"، في ضوء الاشتباه في حدوث استفزازات للجماهير من قِبل المدرب.