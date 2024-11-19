لقطة محمد كنو خلال مباراة إندونيسيا تثير غضب جماهير في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى اللاعب محمد كنو انتقادات واسعة، على هامش ظهوره في مباراة بين المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي، على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان كنو ورفاقه قد خسروا من مضيفهم، المنتخب الإندونيسي، بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثالث.

واعتبرت جماهير منتخب "الأخضر" أن كنو يتحمل مسؤولية هدف المنتخب الإندونيسي الأول، الذي جاء بأقدام مارسيلينو فيردينان عند الدقيقة 32.

ورأى مشجعو المنتخب السعودي أن كنو لم يقم بالضغط على لاعب المنافس داخل منطقة الجزاء، قبل وأثناء تسديده للكرة نحو المرمى.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية لمنتخب "الأخضر" في هذا الدور، ليتجمد رصيده عند النقطة السادسة في المركز الرابع على سلم ترتيب المجموعة الثالثة.