دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوفي لاعب نادي كفر الشيخ، محمد شوقي، عن عمر يناهز 29 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال مباراة مع نادي مركز شباب القزازين، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الدوري المصري بدرجته الثانية.

وكان اللاعب قد سقط أرضاً مغشياً عليه خلال المباراة، مما أثار القلق في المستطيل الأخضر، قبل أن يتم إخراجه ونقله إلى المستشفى.

وقالت مديرية الشؤون الصحية في دمياط عبر حسابها في منصة فيسبوك، الثلاثاء: "ننعي محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، والذي تم استقباله بمستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجىء خلال مباراة بملعب الزرقا".

وأضافت: "توقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، وتمّ عمل إنعاش قلبي رئوي إلا أنه لم يستجيب هذه المرة وفاضت روحه إلى بارئها في الرابعة من صباح اليوم".

ونعت وزارة الشباب والرياضة في مصر محمد شوقي، وكشفت عن فتح تحقيق حول حادثة الوفاة.

قالت وزارة الشباب والرياضة: "تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة لاعب نادي كفر الشيخ، محمد شوقي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتابعت: "اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة تتولي حالياً اتخاذ كافة الإجراءات نحو التحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة، بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة".

وأتمّت: "ذلك تمهيداً لإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية بالدولة، فى حالة ثبوت أية مخالفات أو تقصير من أحد الجهات المعنية".