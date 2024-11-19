تداول فيديو لما فعله سعود عبد الحميد بعد خسارة السعودية من إندونيسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) فيديو يظهر ما فعله اللاعب السعودي سعود عبد الحميد، بعد خسارة منتخب بلاده من أمام نظيره الإندونيسي، الثلاثاء.

وتعرض رفاق سعود عبد الحميد للهزيمة من مضيفهم، المنتخب الإندونيسي، بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

عقب صافرة النهاية، توجّه اللاعب المحترف في صفوف نادي روما الإيطالي نحو الجماهير السعودية المتواجدة في مدرجات استاد "غلورا بونغ كارنو"، ووجّه لهم التحية بعد دعمهم ومساندتهم للفريق.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية لسعود عبد الحميد وزملائه في هذا الدور، ليتجمد رصيدهم عند النقطة السادسة في المركز الرابع على سلم ترتيب المجموعة الثالثة.