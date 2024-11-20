دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعود عجلة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للدوران، بعد نهاية فترة التوقف الدولي والتي استمرت 8 أيام، وتحديداً بين يومي 11 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
نستعرض فيما يلي جدول مباريات الجولة الـ11 من المسابقة:
الجمعة (22 نوفمبر)
الفيحاء ضدّ الأهلي (5:50 مساءً بتوقيت مكة).
الأخدود ضدّ الشباب (6:5 مساءً بتوقيت مكة).
النصر ضدّ القادسية (8 مساءً بتوقيت مكة).
السبت (23 نوفمبر)
الرائد ضدّ العروبة (4:20 مساءً بتوقيت مكة).
الوحدة ضدّ التعاون (6:15 مساءً بتوقيت مكة).
الخليج ضدّ الهلال (8 مساءً بتوقيت مكة).
الأحد (24 نوفمبر)
ضمك ضدّ الخلود (4:40 مساءً بتوقيت مكة).
الرياض ضدّ الاتفاق (5:40 مساءً بتوقيت مكة).
الاتحاد ضدّ الفتح (8 مساءً بتوقيت مكة).
ويتصدر فريق "الأزرق الهلالي" سلم الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما يقع فريق "النمور" في المركز الثاني بـ27 نقطة.