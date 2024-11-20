دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعود عجلة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للدوران، بعد نهاية فترة التوقف الدولي والتي استمرت 8 أيام، وتحديداً بين يومي 11 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

نستعرض فيما يلي جدول مباريات الجولة الـ11 من المسابقة:

الجمعة (22 نوفمبر)

الفيحاء ضدّ الأهلي (5:50 مساءً بتوقيت مكة).

الأخدود ضدّ الشباب (6:5 مساءً بتوقيت مكة).

النصر ضدّ القادسية (8 مساءً بتوقيت مكة).

السبت (23 نوفمبر)

الرائد ضدّ العروبة (4:20 مساءً بتوقيت مكة).

الوحدة ضدّ التعاون (6:15 مساءً بتوقيت مكة).

الخليج ضدّ الهلال (8 مساءً بتوقيت مكة).

الأحد (24 نوفمبر)

ضمك ضدّ الخلود (4:40 مساءً بتوقيت مكة).

الرياض ضدّ الاتفاق (5:40 مساءً بتوقيت مكة).

الاتحاد ضدّ الفتح (8 مساءً بتوقيت مكة).

ويتصدر فريق "الأزرق الهلالي" سلم الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما يقع فريق "النمور" في المركز الثاني بـ27 نقطة.