دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطر التعادل بهدف لمثله على نتيجة مباراة بين المنتخب الأردني ونظيره الكويتي، التي أقيمت على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل يزن النعيمات هدف منتخب "النشامى"، فيما أحرز محمد دحام هدف منتخب "الأزرق الكويتي".

في الجولة ذاتها، فاز المنتخب العراقي على مضيفه العُماني بهدف نظيف، أحرزه يوسف الأمين، فيما تعادل المنتخب البحريني مع ضيفه الأسترالي بهدفين لمثلهما.

وتفوق المنتخب الإماراتي على منافسه القطري بخماسية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من فابيو دي ليما (رباعية) ويحيى الغساني، بينما فرض المنتخب الفلسطيني نتيجة التعادل 1/1 على المنتخب الكوري الجنوبي.

وتعرض المنتخب السعودي للهزيمة من المنتخب الإندونيسي بثنائية، في مباراة احتضنها استاد "غلورا بونغ كارنو".