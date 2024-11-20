دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى الّتي تتهم لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بالاعتداء على فرد أمن بالتصالح، وإلغاء حكم حبسه 6 أشهر، الصادر ضدّه غيابياً، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية المصرية.

وأفادت بوابة الأهرام أن محامي فرد الأمن، علي فايز، أعلن تصالح عاشور مع موكله في جلسة ودّية بمكتبه.

وقال المحامي عبر حسابه على منصة فيسبوك: "تمّ الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى (فرد الأمن) بوجود والد اللاعب، وحصل عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم".

في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة، عاشور، في واقعة تعديه على فرد أمن مول شهير بالجيزة، والقضاء مجدداً بحبسه 6 أشهر.

بعد ذلك، تقدم اللاعب بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر ضدّه، قبل أن تصدر المحكمة حكماً جديداً في القضية بتواجد إمام عاشور في المحكمة.