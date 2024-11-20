مصر.. لفتة إنسانية من النني تجاه عائلة اللاعب الراحل محمد شوقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال محمد النني، متوسط ميدان نادي الجزيرة الإماراتي، إنه يدعم مبادرة إنسانية تهدف لمساندة عائلة الراحل محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ المصري.

وفارق شوقي الحياة، الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 29 عاماً، بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال مباراة مع نادي مركز شباب القزازين، ضمن منافسات الدوري المصري بدرجته الثانية.

الأربعاء، أعاد النني عبر حسابه على منصة فيسبوك نشر منشور للاعب محمد سمير، لاعب نادي زد المصري، والذي جاء فيه: "اولاً البقاء لله في وفاه اللاعب محمد شوقي ربنا يرحمه ويصبر اهله، بدعوا كل اللاعبين أصحابي وأخواتي يحاولوا يساعدوا زوجته وولاده، أنا تواصلت مع حد وعرفت ظروفهم قد ايه صعبه".

وأضاف: "لو اللاعيبه فالانديه جمعوا من بعض ولو مبلغ بسيط يقدروا يجمعوا مبلغ كويس يبعتوه لزوجته وأولاده، أنا عارف قد ايه اللاعيبه فالمواقف دي بتبقي رجاله، بس ياريت اللي هيبعت فلوس يوصلها لزوجته وولاده شخصيا، أنا معايا أرقامهم لو حد عايز ابعتهولوا، وجزاكم الله كل خير".

وعلّق محمد النني على منشور محمد سمير، قائلاً: "فكره ممتازه، وانا معاك يا محمد ، ياريت تبعتلي الرقم على رسائل الصفحه".