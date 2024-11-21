(CNN) – أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تفاعلا بعد أن أكد لليوتيوبر الشهير، MrBeast، أنه يريد أن يعيش حتى الـ100 عام، خلال حوار بينهما عبر قناة رونالدو على يوتيوب.

وقال رونالدو في مرحلة ما من الحوار بينهما: "أنا الآن أبلغ من العمر 39 عاما وبضعة أشهر..."، ليُجيب MrBeast قائلا: "أنت تبلغ من العمر 40 عاما تقريبا، أنت على وشك أن تموت، بدأت تكبر بالسن".

ورد رونالدو على صاحب أعلى عدد مشتركين على منصة يوتيوب قائلا: "أود فقط أن أعلمك أنني سأعيش حتى الـ100 عام".

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، هذا المقطع بشكل واسع: