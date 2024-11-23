دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عانى نادي ريال مدريد الإسباني هذا الموسم 2025/2024 من الغيابات، إذ تعرض عدد من لاعبيه لإصابات خطيرة ستبعدهم عن المستطيل الأخضر لفترة زمنية طويلة، من بينهم داني كارفاخال وإيدير ميليتاو​.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، سُئل مدرب "الميرنغي"، كارلو أنشيلوتي، عمّا إذا كان النادي سيدعم صفوفه بلاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأجاب أنشيلوتي، قائلاً: "سنرى، سنبدأ الحديث عن ذلك بعد المباراة الأخيرة (قبل فتح نافذة الانتقالات) ضدّ إشبيلية في 22 (ديسمبر/ كانون الأول)،ثم سنفكر فيما يجب فعله في سوق الانتقالات الشتوية".

وأوضح المدرب البالغ من العمر 65 عاماً أنه من الممكن إشراك لاعبي أكاديمية الفريق في التشكيل، مؤكداً: "فريق الشباب هو جزء مهم للغاية من هذا النادي".

وحول شفاء إبراهيم دياز من إصابته وعودته للملاعب، قال المدرب الإيطالي: "عاد من الإصابة بشكل جيد للغاية، لقد استغل الاستراحة للعب مع منتخب المغرب، وتمكّن من التسجيل والعودة في حالة غير عادية، سيكون مهماً جداً بالنسبة لنا، لأنه يمكنه اللعب كجناح ومساعدة خط الوسط كثيراً، إنه لاعب مهم كما كان العام الماضي، وأعتقد أنه سيكون أكثر أهمية هذا العام".

وعن مبابي، قال كارلو أنشيلوتي: "لقد أُتيحت له الفرصة للتدريب، حالته تحسنت وآمل أن يتمكن من إظهار كل صفاته لأن هناك الكثير منها، أعتقد أنه سعيد وهادئ ومُسرور لوجوده هنا، لا يعاني من أي مشاكل".

وتابع: "لقد مر جميع المهاجمين بفترة سيئة، عندما يمر المهاجمون بفترة سيئة، يشعرون بالإحباط قليلاً، كما هو الحال مع مبابي، لكنه متحفز وسعيد بالتدريب والتواجد مع زملائه في الفريق، أرى فقط أن هذه الفترة ستنتهي عاجلاً أم آجلاً".