دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن المدرب في لعبة كرة القدم يتحمل مسؤولية سوء نتائج فريقه.

كان فريق "الميرنغي"، تحت قيادة أنشيلوتي، قد خسر من غريمه التقليدي، برشلونة، برباعية نظيفة في الدوري الإسباني، قبل أن يتعرض للهزيمة من منافسه ميلان الإيطالي بنتيجة 1/3، في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

في مؤتمر صحفي، سُئل كارلو أنشيلوتي، عمّا إذا كان من الظلم محاسبته عقب سوء النتائج، فأجاب: "لا يبدو هذا غير عادل بالنسبة لي، يبدو الأمر طبيعيًا، لأنه عندما لا يقدم الفريق أفضل نسخة منه، فهذه مسؤولية المدرب".

وأضاف: "من المهم جدًا أن نتحمل جميعًا معًا المسؤولية، عندما نفوز نفعل ذلك معًا وعندما يتعيّن علينا المعاناة والقتال، فإننا نفعل ذلك معًا، وهذا ما يكسبنا المزيد من القوة".

وأكمل: "يجب علينا جميعًا أن نخطو خطوة إلى الأمام معًا والفريق بهذا المعنى متحد ومتماسك، المعاناة توحد أكثر ويمكنك الخروج من اللحظة السيئة في وقت أسرع، ستكون هذه الليلة (بعد الهزيمة من ميلان) طويلة جدًا، ولكن من الجيد لنا جميعًا التفكير في كيفية تحسين أدائنا".

وأوضح المدرب البالغ من العمر 65 عامًا: "في كل عام هناك لحظات صعبة يتعين علينا فيها القتال والنضال والتفكير، الأمر غير الطبيعي هو أن هذا الفريق قدم مستوى جيد للغاية وتراجع سريعًا في المباريات القليلة الأخيرة، هذا جزء من كرة القدم، لكن الجيد في اللعبة هو أنه يمكنك الرد بسرعة، ولدينا مباراة أخرى في ملعبنا قريبًا وستكون فرصة لنستعيد ما كنا عليه".

وأكد أنشيلوتي: "نحن واثقون من أن هذا الفريق سوف يتحسن وسينافس في جميع المسابقات، كما يفعل دائمًا".