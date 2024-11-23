دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حرص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على الاحتفال بفوز متوسط الميدان الإسباني، رودري، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب للرجال في عام 2024.

وكان رودري قد نال "بالون دور" في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متفوقًا على منافسه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

قبل صافرة بداية مباراة فريق "السيتيسينز" وضيفه توتنهام هوتسبير، السبت، دخل رودري أرض ملعب الاتحاد وسط احتفالات صاخبة من عشرات الآلاف من الجماهير في المدرجات.

ووجّه رودري التحية للمشجعين واستعرض جائزة الكرة الذهبية أمامهم، قبل أن يرقص فرحًا تحت أنظارهم.

ويغيب رودري عن صفوف مانشستر سيتي في الوقت الحالي، بعد خضوعه لعمل جراحي على أثر تعرضه لإصابة خطيرة في سبتمبر/ أيلول الفائت.