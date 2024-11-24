دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خسر نادي الهلال من أمام نظيره الخليج بنتيجة 2/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري "روشن".

بهذه الهزيمة، انتهت سلسلة فريق "الأزرق الهلالي" دون خسارة في الدوري السعودي عند 46 مباراة، فيما تعتبر سلسلة نادي الأهلي دون خسارة في 51 مباراة هي الأطول على مر تاريخ المسابقة، وفقًا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

عقب مباراة ناديي الهلال والخليج، كتب حساب نادي الأهلي على منصة إكس (تويتر سابقًا): "51 مباراة مستحيلة على الجميع لأن ‎#الأهلي هو سيدها"، قبل أن يتفاعل عدد من المستخدمين مع هذه التدوينة.

ويتصدر فريق "الأزرق الهلالي" سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع فريق "الراقي" في المركز السابع بـ 17 نقطة.