بهذه الطريقة.. دي ماريا يسجّل واحداً من أروع أهدافه في مسيرته الكروية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل أنخيل دي ماريا 3 أهداف وصنع واحداً، ليساهم في فوز ناديه بنفيكا على نادي إستريلا دا أمادورا بنتيجة 0/7، على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن منافسات كأس البرتغال.

وجاء الهدف الثاني لدي ماريا بطريقة جميلة للغاية عبر ضربة مقصية، عند الدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

كان أنخيل دي ماريا قد تلقى الكرة وهيأها لنفسه داخل منطقة الجزاء، ثمّ سددها نحو الخلف وهي في الهواء، مسجلاً واحداً من أروع أهدافه في مسيرته الكروية.

ووصل اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 36 عاماً، للمساهمة التهديفية رقم 11 في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ أحرز 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، عقب خوضه 15 مباراة.