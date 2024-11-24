بعد تعرضه للإصابة.. ما مدة غياب موسى ديابي عن صفوف اتحاد جدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، السبت، تعرض لاعبه الفرنسي موسى ديابي للإصابة.

وأوضح فريق "النمور" أن ديابي خضع لفحوصات طبية كشفت عن معاناته من إلتواء في الكاحل الأيسر وإصابة في أربطة المفصل، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وقال نادي اتحاد جدة إنه من المتوقع أن يعود موسى ديابي إلى المستطيل الأخضر بعد 8 أسابيع.

كما لفت فريق "النمور" إلى أن لاعبه الآخر، عبد العزيز البيشي، يشكو من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، وسيحتاج على أثر ذلك لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أسابيع.

وينتظر نادي اتحاد جدة مواجهة نظيره الفتح على أرض ملعب الأول، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.