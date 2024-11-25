بعد ظهور محمد زيدان بإعلان لشركة مراهنات.. وزارة الرياضة المصرية ترد

(CNN) -- نفى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في مصر منح ترخيص لشركات مراهنات في البلاد مؤكدا أن الشركة التي ظهر المهاجم المصري السابق، محمد زيدان في إعلانها "ليس لها ترخيص في مصر".

وقال محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر قناة etc: "إذا كان القائمون على الشركة حصلوا على إشهار أو ترخيص بالعمل يتم إلغاؤه فورًا، وهذه الشركة التي ظهرت في إعلان زيدان ليس لها ترخيص مطلقا داخل وزارة الشباب والرياضة"، وفق ما نقله موقع "بوابة الأهرام" الرسمي المصري.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: "بعض الشباب المصري يعمل في تلك الشركة وترخيصها من قبرص، وللأسف يتم الدخول لها عبر الإنترنت، وهناك مراسلات بين الجهات المعنية في الدولة سواء الداخلية أو وزارة العدل، للعمل على إغلاق كل المنافذ للوصول لكل شركات المراهنات".

وتابع الشاذلي: "تم القبض على أكثر 25 شخصا من خلال وزارة الداخلية، يعملون في موضوع المراهنات، ووزارة الشباب والرياضة سبق ومنعت ظهور شركة مراهنات في اتحاد الكرة المصري، بعدما تم وضع إعلان يخص الكاف".

وأكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أنه "تم منع ظهور أي إعلانات للمراهنات، وتم التقدم بمذكرة رسمية من جانب وزارة الشباب والرياضة بالقوانين المصرية بالحظر الكامل لممارسة المراهنات للكاف والفيفا وتم إخطار اتحاد الكرة المصري بذلك، وعلى جميع الاتحادات الدولية والقارية احترام اللوائح والقوانين داخل مصر".

وأضاف: "قمنا باتخاذ عدة إجراءات تجاه الشركة التي قام زيدان بالترويج لها، وتم التأكد من عدم وجود ترخيص أو إشهار لأي شركة تتعامل مع شركة المراهنات، وتم حجب العديد من المواقع والتطبيقات داخل مصر".

وكان قد ظهر زيدان في إعلان لشركة "ميلبيت إيجيبت" الأسبوع الماضي وكتبت الشركة في منشور على صفحتها عبر "إنستغرام": "ميلبيت إيجيبت فخورة بالإعلان عن شراكتها الجديدة مع أسطورة كرة القدم المصرية، محمد زيدان!"، ما أثار انتقادات واسعة للنجم الأسبق لنادي بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب المصري.