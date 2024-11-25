دي بروين يواجه سؤالا جديدًا عن مستقبله مع مانشستر سيتي.. كيف رد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدّث اللاعب كيفين دي بروين لوسائل الإعلام، الاثنين، في مؤتمر صحفي قبيل مباراة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي مع نادي فاينورد الهولندي، على أرض استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وسُئل دي بروين عن مستقبله مع فريق "السيتيسينز"، إذ ينتهي عقده في ختام منافسات الموسم الحالي 2025/2024.

وأجاب دي بروين، قائلاً: "بصراحة لا أعرف، في بداية الموسم، كنتُ أعلم أن المحادثات (بشأن إمكانية تجديد العقد) ستتم، لكن بعد ذلك تعرضت للإصابة أمام برينتفورد (في سبتمبر/ أيلول)، كان من المفترض أن أغيب لبضعة أيام، ثم أصبحت فترة الغياب 8 أو 9 أسابيع، وحينها لقد وضعتُ كل هذا جانبًا".

وأضاف: "لستُ قلقاً للغاية، أنا بخير، أنا سعيد، أريد فقط أن ألعب كرة قدم جيدة مرة أخرى، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وتابع متوسط الميدان البلجيكي: "لا أستطيع أن أعطي إجابات حول ذلك، ولكنني لا أعرف، إذا لم تحدث محادثات، فسيكون هذا هو عامي الأخير في النادي، ولكنني لا أعرف... أحتاج إلى العودة إلى الملعب وأن أكون على طبيعتي مرة أخرى، لا داعي للتسرع، ولا أشعر بعدم الارتياح، ولا أشعر بالقلق".

من جانبه، قال بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، إن دي بروين سيقرر مستقبله بنفسه، موضّحًا: "اللاعب يريد أن ينهي مسيرته هنا هذا الموسم أو في الموسم المقبل في أفضل حالاته".