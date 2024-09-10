دي بروين ينتقد زملاءه في منتخب بلجيكا.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب اللاعب كيفين دي بروين عن عدم رضاه على أداء منتخب بلجيكا، بعد هزيمة الأخير من أمام منتخب فرنسا بهدفين دون رد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

وقال دي بروين لقناة "في تي إم" البلجيكية: "لا أستطيع أن أقول هنا ما الخطأ الذي حدث، لكن لقد قلت ذلك بالفعل للاعبين بين الشوطين، لا أستطيع أن أكرر ذلك في وسائل الإعلام، لكن يجب أن يكون الأمر أفضل في كل شيء"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "إذا كان المستوى الذي نريد الوصول إليه هو الأفضل، فإننا لم نعد جيدين بما يكفي للوصول إلى هذا المستوى، يجب علينا تقديم كل شيء"، موضّحاً: "إذا لم يفعل اللاعبون ذلك، فالأمر إنتهى".

وتابع قائلاً: "أستطيع أن أقبل بأننا لسنا جيدين كما كنا في عام 2018، كنت أول من رأى ذلك، لكن هناك أشياء أخرى غير مقبولة، لن أقول ما هي".

وأشار متوسط الميدان البلجيكي إلى إحدى مشاكل منتخب "الشياطين الحمر"، قائلاً: "لدينا عدد كبير جداً في الخلف (خط الدفاع)، إذا بقيت مع 6 لاعبين في الخلف، فلن يكون هناك أي ربط، هذا هو الحال، لكن الأمر لا يتعلق بالتحولات (داخل الملعب)، بل يتعلق بالأشخاص الذين لا يؤدون مهامهم".

ودافع دومينيكو تيديسكو، مدرب منتخب بلجيكا، عن كيفين دي بروين، قائلاً إن رد فعله يعكس عقلية الفوز لديه، مُضيفاً: "إنه قائدنا ويملك عقلية الفوز الكبيرة، لذلك يمكنه الرد بشكل عاطفي".