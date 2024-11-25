"أقرب للرحيل".. صلاح يتحدث مجدداً عن مستقبله مع ليفربول

(CNN) – أعرب النجم المصري محمد صلاح عن "خيبة أمله" بسبب عدم تقديم النادي أي عرض له لتجديد عقده حتى الآن، مؤكدا أنه أقرب للخروج من البقاء داخل أسوار "أنفيلد".

وقال صلاح في حوار سريع مع قناة "NBC" الأمريكية حينما سًئل عن آخر التطورات بشأن مستقبله: "نحن في ديسمبر تقريبا ولم أتلق أي عرض للبقاء في النادي".

وأردف النجم المصري قائلا: "لذلك أنا أقرب للرحيل من البقاء في الفريق"، وأكد صلاح رغبته بالبقاء مع ليفربول قائلا: "حسنا، تعلم أنني في هذا النادي منذ سنوات ولا يوجد ناد مثل هذا، لكن الأمر ليس بيدي".

وأعرب صلاح، البالغ من العمر 32 عاما، عن حبه لجماهير الفريق لكنه أعاد التأكيد على أن القرار ليس بيده، وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة الأمل بسبب عدم تقديم عرض له بعد، أجاب النجم المصري: "بالطبع، نعم".

وأكد النجم المصري أنه يُبقي تركيزه منصبا على تحقيق لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكنه يشعر بخيبة أمل.

وسجل صلاح هذا الموسم 12 هدفا في جميع المسابقات، منها 10 في الدوري الإنجليزي الممتاز وصنع 10 أهداف.

وينتهي عقد النجم المصري مع نادي ليفربول، في ختام منافسات موسم 2025/2024.