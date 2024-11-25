دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، على سوء نتائج نادي مانشستر سيتي خلال الآونة الأخيرة، إذ تعرض لاعبو بيب غوارديولا لخمس خسارات متتالية بمختلف المسابقات.

كان صلاح قد سجّل هدفين، ساهم من خلالهما في فوز فريق "الريدز" على منافسه ساوثهامبتون بنتيجة 2/3، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

خلال حواره مع شبكة "Sky Sports" البريطانية، عقب المباراة، قال صلاح ردًا على سؤال بشأن تصدر ليفربول لجدول ترتيب البريميرليغ وتقدمه على "السيتيسينز" بفارق 8 نقاط: "هذا أمر رائع، نأمل أن نستمر في هذا الاتجاه، لدينا مباراة ضدّهم (في الجولة المقبلة)، لذا نأمل أن نفوز بها ونوسع الفارق إلى 11 نقطة".

وأضاف: "مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي، يمرون بوقت عصيب الآن، لكنهم قادرون على العودة، لديهم مدرب رائع ولاعبين رائعين".

وتابع: "كان الفوز على ساوثهامبتون هو أهم شيء، كل مباراة تختلف عن الأخرى، المنافس لعب بشكل جيد للغاية، لكن تمكنا من العودة والفوز بالمباراة، أعتقد أنه كان لدينا خطة لعب مميزة، لقد لعبنا بطريقتنا، وكنتُ واثقًا من قدرتنا على خلق الفرص".