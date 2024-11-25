(CNN) – أثار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو تفاعلا برد فعله خلال توقيعه على عدد من القمصان، أثناء دخوله إلى ملعب البيت للمشاركة في الحصة التدريبية لنادي النصر السعودي، قبيل مواجهة نادي الغرافة القطري، الاثنين.

وأثناء دخول رونالدو إلى الملعب، الأحد، تجمع عدد من الشبان وطلبوا منه التوقيع لهم على قمصان حملوها معهم، كما طلب منه أحدهم التوقيع على ثوبه.

وعندما انتهى النجم البرتغالي من التوقيع قال باللغة العربية: "خلاص"، في إشارة إلى أنه لن يوقع أكثر من ذلك.

وأثارت هذه الكلمة من النجم البرتغالي تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، قبيل المباراة الهامة التي يستعد النصر لخوضها أمام الفريق القطري، مساء الاثنين.